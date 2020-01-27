Татьяна Лазарева стала жертвой мошенников

27.01.2020, 7:37, Разное

Российская телеведущая Татьяна Лазарева нарвалась на мошенников. Злоумышленники похитили у звезды крупную сумму денег.

Артистка рассказала, что накануне с ней связался мужчина, который представился сотрудником банка. Он запугал телеведущую историями о мошенниках и убедил назвать данные кредитных карт. В результате с ее счетов начали списываться средства.

«Чувствую себя дебилом и идиотом. Все мы много раз слышали, что мошенники по телефону могут спросить номера карточек, и что нельзя им этого говорить…», – цитирует Татьяну Лазареву StarHit.

К счастью, служба безопасности банка вовремя обратила внимание на подозрительные операции и заморозила счета. «В итоге банк заблокировал средства и часть денег удалось спасти. Но те деньги потеряны безвозвратно», – поделилась артистка.



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