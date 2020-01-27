Появились сведения о родителях брошенных в Шереметьево мальчиков

27.01.2020, 7:26, Новости дня

Телеканал «Рен-ТВ» рассказал о семье мужчины, который оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево».

По данным телеканала, между мужчиной и его супругой имелись разногласия. Утверждается, что в 2016 году женщина сбежала от мужа, однако уже в следующем году на страницах супругов в социальных сетях стали появляться совместные фотографии. На данный момент, по информации телеканала, местонахождение матери двух мальчиков неизвестно, информирует сайт телеканала «Рен-ТВ».

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух несовершеннолетних мальчиков. У мальчиков при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Позднее уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко сообщила, что оставленных в московском аэропорту «Шереметьево» мальчиков вернут в Хабаровский край.



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