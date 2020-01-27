Патологический нарцисс, китайский диктатор и безответственный Facebook

Главное из выступления Сороса в Давосе

Финансист Джордж Сорос в ходе выступления на полях форума в Давосе назвал два главных вызова для открытых обществ, обозвал Дональда Трампа «абсолютным нарциссом» и обвинил Facebook в работе на него.

Что угрожает открытым обществам

«Мир переживает трансформационный период. Выживание открытых обществ оказалось под угрозой. Вместе с тем есть еще один кризис, который даже серьезнее, — изменение климата, которое ставит под угрозу выживание нашей цивилизации. Эти две проблемы вдохновили меня на то, чтобы сегодня вечером объявить о самом важном проекте в моей жизни (речь идет о создании глобального университета. — ред.)», — начал свое выступление Сорос, пишет «Новое время».

Он отметил, что открытые общества не всегда нуждались в защите.

«Около 40 лет назад, когда я занялся тем, что называю „политической филантропией“, ветер дул нам в спину и нес вперед. Международное сотрудничество преобладало даже в разрушающемся и идеологически обанкротившемся Советском Союзе. Помните марксистский лозунг „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“? Тогда Евросоюз, воплощение открытых обществ, был на подъеме. Но после краха 2008 года ситуация повернулась против открытых обществ из-за провала международного сотрудничества. Это в свою очередь ведет к национализму, а он большой враг открытого общества», — сказал финансист.

По словам Сороса, в середине прошлого года он «все еще питал надежды на то, что произойдет еще один поворот в направлении международного сотрудничества». Выборы в Европейский парламент неожиданно привели к благоприятному результату. Явка увеличилось на 8%, «молчаливое большинство высказалось за расширение европейского сотрудничества».

«Но к концу года мои надежды были разрушены. Сильнейшие державы — США, Китай и РФ — оставались в руках потенциальных или настоящих диктаторов, а ряды авторитарных правителей продолжали расти. Борьба за предотвращение Brexit, который вреден и для Великобритании, и для ЕС, завершилась сокрушительным поражением. Национализм продвинулся, а не дал задний ход», — заявил Сорос.

Он отметил, что в Индии Нарендра Моди, переизбранный премьер-министром на демократических выборах, «создал индуистское националистическое государство». Он притесняет Кашмир, полуавтономный мусульманский регион, и грозит лишить миллионы мусульман гражданства. В Латинской Америке продолжает развиваться гуманитарная катастрофа. По состоянию на начало этого года почти пять миллионов венесуэльцев эмигрировали, что привело к огромным пр лемам в соседних странах. Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог предотвратить уничтожение до евых лесов в стране, а участники климатической конференции ООН в Мадриде — прийти к согласию. В довершение всего северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогодней речи пригрозил США ядерным оружием, а импульсивные действия Трампа усилили риск конфронтации на Ближнем Востоке.

Что движет Трампом и Си Цзиньпином

«Отношения между США и Китаем стали невероятно сложными. В них трудно разобраться. Взаимоотношения между двумя президентами — Дональдом Трампом и Си Цзиньпином — дают нам полезную подсказку. Оба сталкиваются с внутренними ограничениями и различными врагами. Оба пытаются расширить свою власть до максимального предела и даже дальше. Хотя оба президента находят некоторые взаимовыгодные причины для сотрудничества, у них совершенно разная мотивация. Президент Трамп — мошенник и абсолютный нарцисс, который хочет, чтобы мир вращался вокруг него. Когда его фантазия о том, чтобы стать президентом, осуществилась, нарциссизм стал патологическим», — считает Сорос.

Большое количество сторонников, которые «проголосовали за его альтернативную реальность», превратило нарциссизм Трампа в «злокачественную болезнь».

«Он убежден, что может навязать свою альтернативную реальность не только своим последователям, но и самой реальности», — уверен финансист.

Говоря о Си Цзиньпине, он подчеркнул, что китайский лидер «перенес травматический опыт в ранней юности». Его отец был одним из основателей коммунистической партии Китая, но был изгнан, а его сын вырос в изгнании. С тех пор целью Си Цзиньпина было восстановление господства Коммунистической партии над жизнью Китая. Он называет это «китайской мечтой об обновленном Китае, способном проецировать свою мощь и влияние на внешний мир». Си Цзиньпин отменил систему коллективного руководства и «стал диктатором, как только собрал достаточно сил для этого», считает Сорос.

«Мотивации у Трампа и Си Цзиньпина совершенно разные. Трамп готов пожертвовать национальным интересом ради своих личных интересов, и сделает практически все, чтобы еще раз победить на выборах. Си Цзиньпин же стремится использовать слабые стороны Трампа и использовать искусственный интеллект для обеспечения полного контроля над гражданами Китая. Успех Си Цзиньпина далеко не гарантирован. Одна из уязвимостей Китая заключается в том, что страна все еще зависит от США в поставках микропроцессоров, которые необходимы для доминирования на рынке 5G и для полной реализации системы социальных кредитов, которая угрожает открытым обществам», — заявил он.

Сорос добавил, что не на руку Си Цзиньпину и демографическая ситуация в Китае, которая продолжит ухудшаться. Политика одного ребенка на одну семью привела к нехватке как молодых работников, так и женщин детородного возраста, а также к старению населения. Еще одна проблема заключается в том, что в рамках инициативы «Один пояс и один путь» было выдано много крупных займов, часть из которых никогда не будут погашены. Китай не может себе это позволить, потому что дефицит его бюджета растет, а положительное сальдо торгового баланса уменьшилось. По мнению Сороса, с тех пор, как Си Цзиньпин сконцентрировал власть в своих руках, экономическая политика Китая потеряла гибкость и изобретательность. Кроме того, США объявили Китай стратегическим соперником.

«Экономическая команда Трампа умудрилась перегреть и без того оживленную экономику. Фондовый рынок, отмечающий военный успех Трампа, достигает новых высот. Но перегретую экономику нельзя удерживать в точке кипения слишком долго. Если бы все это происходило незадолго до выборов, переизбрание Трампа было бы гарантированным. Проблема в том, что до выборов еще 10 месяцев, а в условиях революционной ситуации это целая жизнь», — отметил он.

Сорос добавил, что хотя ситуация для открытых обществ выглядит довольно мрачной, не стоит впадать в отчаяние. Во-первых, общество начинает осознавать важность борьбы с изменением климата. В ЕС этот вопрос стал приоритетным. Кроме того, есть надежда на то, что открытые общества выстоят.

«У них есть свои слабости, но есть они и у репрессивных режимов. Успешные диктатуры не понимают, когда и как прекратить репрессии. Это приводит к восстаниям. Сейчас они происходят по всему миру. Самое успешное восстание произошло в Гонконге, но обходится оно дорого и может разрушить экономическое процветание города», — считает финансист.

По его мнению, еще одна конструктивная сила — тот факт, что мэры больших городов сотрудничают в решении важных вопросов, таких как изменение климата и внутренняя миграция.

«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си Цзиньпина и Трампа, но и судьбу мира», — заявил Сорос.

$1 млрд на образовательную платформу

После этого он объявил, что выделит $1 млрд на создание на базе университетской сети «Открытое общество» глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.

«Пришло время фонду „Открытое общество“ приступить к осуществлению амбициозного плана по созданию на его основе новой и инновационной образовательной сети, которая действительно нужна миру. Она будет называться Университетской сетью открытого общества (УСОО) и будет уникальной. Речь идет о международной платформе для обучения и проведения исследований. На первом этапе УСОО сильнее объединит существующую сеть. На втором этапе другие университеты смогут присоединиться», — объяснил Сорос, добавив, что уже начата реализация первого этапа.

Facebook работает на Трампа

По мнению Сороса, Facebook сыграл важную роль в избрании Трампа в 2016 году. Он опасается, что в 2020 году произойдет то же самое. Финансист подчеркнул, что соцсети не несут ответственности за распространение кандидатами преднамеренной лжи.

«Я думаю, что между Трампом и Facebook существует некое неформальное соглашение. Facebook будет работать на переизбрание Трампа, а он защитит Facebook, чтобы ситуация не изменилась. Поэтому меня очень беспокоят результатов выборов 2020 года. Facebook руководствуется только одним принципом: максимизировать свою прибыль независимо от того, какой вред это может нанести миру», — заявил он.

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