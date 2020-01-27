«Я всегда до ужаса боялась ванных комнат и этому была серьезная причина»

"Я всегда очень сильно боялась ванных комнат и однажды я прямо спросила мою маму, не знает ли она почему у меня эта странная фобия. Может быть в очень раннем детстве, которое я не помню, со мной в ванной что-то случилось, что меня напугало? Мама сказала, что да, было такое, после чего поведала мне эту страшную историю.

В первые несколько лет своей жизни я большинство дней в неделю находилась в доме моей бабушки, хотя у родителей была своя отдельная квартира. Однако именно тогда они начали работать над своим частным бизнесом и были очень заняты.

Когда мне было около 2 лет, бабушка взяла меня с собой в гости в дом своей подруги, которая пригласила ее на обед. Это не было необычным, мы были у нее в гостях уже несколько раз. Но в тот раз я сильно захотела в туалет и попросилась в ванную. Однако едва бабушка завела меня в ванную, как я с громким криком выскочила из ванной обратно в коридор. Я кричала, что там "жуткий ребенок".

Бабушка сначала сама напугалась, но потом все осмотрела в ванной и сказала, что там никого нет. Там также не было никаких картин на стенах, фигурок или чего-то еще, что гипотетически детское воображение могло бы принять за "жуткого ребенка". Это была простая и самая обычная ванная комната.

Когда мы с бабушкой вернулись из гостей в наш дом, я и тут начала избегать ванной. Бабушка многократно убеждала меня, что в ванной безопасно и что там ничего пугающего, а потом она предложила пойти со мной и постоять "на страже", пока я буду сидеть там на горшке. Это ее предложение показалось мне разумным и я согласилась. И мы вошли в нашу ванную. И я тут же снова закричала, что там тоже сидит жуткий ребенок и выбежала из ванной.

Вскоре за мной приехали мои родители, чтобы забрать к себе на выходные, и бабушка пояснила им, что у меня появилась странная реакция на ванную комнату. Со мной пытались поговорить, понять, что именно меня пугает, но я лишь повторяла и повторяла "жуткий ребенок" и все.

Родители пытались затащить меня в ванную, но я кричала, плакала и все равно убегала. До этого я несколько месяцев успешно самостоятельно ходила на горшок, но теперь им пришлось снова надевать на меня подгузники, потому что я отказывалась сидеть на горшке в ванной. А купать меня им пришлось в специально купленном маленьком надувном бассейне.

Так продолжалось около года, потом мне исполнилось три и я начала все-таки снова ходить в туалет в ванную, но делала это лишь с настежь открытой дверью и когда рядом с дверью стоял кто-то из взрослых.

Я также наконец смогла описать моей маме, как выглядит это существо и я начала рассказывать, что он ростом с меня и у него длинная грязная спутанная борода, а глаза очень большие, но с маленькими зрачками. И я даже откуда-то знала его имя — Эрнест.

Эти мои описания напугали родителей и потом они даже повезли меня к психологу, когда я начала видеть "Эрнеста" не только в ванной, но и в своей комнате, а еще начала плохо спать ночью.

Психолог, однако, сказал, что со мной все в порядке и каким-то образом успокоил меня, а моим родителям сказал что мне поможет, если в ванной будут оставлять включенным свет на ночь и что на ночь я могу оставлять включенным телевизор (без звука). И эти советы помогли, я перестала бояться ванной комнаты и перестала видеть "Эрнеста" в других комнатах.

Прошли годы, мне исполнилось 9 лет и мы к тому времени уже переехали в другой дом, где живем и в настоящее время. Однажды родители разрешили мне пойти в соседский дом на День Рождения с друзьями и ночевкой. Вечером мы все устали и уже были готовы пойти спать, когда я захотела в туалет. И когда я вошла в ванную, я заметил там то, что не видела уже много лет, — там стоял Эрнест.

У меня был шок и приступ паники, все мои подруги прибежали на мои крики в ванную из спальни и они увидели как я сижу на полу и так часто и шумно дышу, словно перед этим пробежала сто миль без остановки. И меня всю трясло.

Они хотели позвать моих родителей и я напугала других девочек, но потом мы просто быстро легли спать и заснули. После этого я слышала какие-то голоса из ванной, но больше никогда не видела этого Эрнеста и надеюсь, что больше никогда не увижу.

У меня, кроме этого события в 9 лет, нет больше никаких собственных воспоминаний об этом Эрнесте, но я отчетливо помню, что в ту ночь я испытала очень большой страх, парализующий страх. Я не помню, пыталась ли я заговорить с ним и откуда я знала его имя, я просто ощущала идущие от него очень негативные вибрации.

В какой-то момент я решила, что все случившееся тогда было просто ночным кошмаром и я видела то, чего никогда не существовало в реальности, но я до сих пор трясусь от страха, когда вспоминаю это. Даже сейчас, когда я пишу эту историю, меня перетряхивает, а когда мама рассказала, что все это было на самом деле, я и вовсе ощущаю себя странно".

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