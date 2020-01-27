Уличная камера засняла странное явление, похожее на телепортацию человека

27.01.2020, 7:12, Разное

Чаще всего комментаторы называют его или откровенной подделкой или сбоем камеры, правда доказательств ни того, ни другого так и не было представлено. Сняло это было уличной камерой где-то в Японии и впервые выложено в японский сегмент твиттера, откуда он разошелся по другим соцсетям. 

На видео с правой стороны дороги из-за дорожного знака внезапно появляется мужчина в темной одежде и быстро шагает на тротуар.  Откуда он взялся — не помогает понять даже замедленный покадровый просмотр, в одну долю секунды за знаком совершенно пусто, а в другую долю секунды там уже видно часть ноги мужчины.

Да, этот человек действительно не просто выходит из "ниоткуда", он выходит по частям, сначала нога в нижней части знака, а потом откуда-то возникает, другая нога и верхняя часть туловища. 

Или это и правда какой-то сбой в работе видеокамеры или на этой японской улице и в самом деле произошло что-то необычное, может быть сюда высадился путешественник во времени. 

По версии одного из комментаторов, это видео типичная подделка с использованием видеомонтажа, якобы из видео был вырезан остановившийся автобус, с которого и вышел этот человек.

Однако другой комментатор ответил ему, что на улице вообще не видно признаков, что тут должна быть остановка автобуса. Более того, человек вынужден перешагнуть через столбики ограды с проволокой, чтобы выйти на тротуар. То есть версия с вырезанным автобусом тоже не объясняет увиденное. 

Также не особо состоятельна версия со сбоем камеры, ведь все прочие люди идут по тротуару в обычном ритме, никто из них не "сбивается"…

 



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