Экс-сотрудник SoftBank арестован по обвинению в передаче конфиденциальной информации в Россию

27.01.2020, 7:11, Разное

KYODO NEWS — Jan 26, 2020 | All, Japan

Бывший сотрудник SoftBank Corp. был арестован в субботу за то, что якобы получил от крупного японского оператора телефонной связи  конфиденциальную информацию, и, как считает полиция, предоставил ее чиновникам в российском торговом представительстве в Токио.

Как   сообщили в токийской полиции,  48-летний Ютака Араки подозревается в том,  что 18 февраля прошлого года, он, в нарушение закона о предотвращении недобросовестной конкуренции в Японии, получил  информацию с компьютерного сервера в SoftBank,.

Полицейское бюро общественной безопасности подозревает, что российские чиновники в торговой миссии занимались шпионской деятельностью.

Через министерство иностранных дел полиция обратилась в российское посольство с просьбой предоставить  двух чиновников, одному из которых было за 50, а другому за сорок, которые вернулись в Россию в 2017 году.

SoftBank, подразделение SoftBank Group Corp., сказал, что информация была связана с инструкциями по пользованию  для базовых станций мобильной связи и других средств коммуникации, добавив, что Араки уволен в середине декабря.

Полиция полагает, что сначала  с Араки связался российский чиновник, который раньше работал в Токио, а  затем он передал свою связь с японцем чиновнику, в настоящее время работающему в торговой миссии, который имеет дипломатический статус.

По словам полиции, Араки, возможно,  неоднократно передавал многочисленные корпоративные секреты российским чиновникам.

Посольство опубликовало на своей странице в Facebook заявление о том, что РФ «сожалеет о том, что Япония присоединилась к модным на Западе,  антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании».

В заявлении  говорится, что обвинение в шпионаже противоречит политике, согласованной Москвой и Токио по созданию позитивной атмосферы для двустороннего сотрудничества.

Араки, житель Ураясу, недалеко от Токио, признался в краже информации, полиция  процитировала его слова о том, что он сделал это, чтобы заработать «немного дополнительных денег».

Согласно следственным источникам, Араки получил сотни тысяч иен ​​за предоставление информации, хранящейся в устройствах хранения данных, российской стороне.

SoftBank в своем заявлении сказал, что он украл «документацию с низким уровнем конфиденциальности», которая не включала  в себя ​​информацию о клиентах или деловых партнерах.

Токийская компания заявила, что полностью сотрудничает со следствием.



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