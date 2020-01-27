Экс-сотрудник SoftBank арестован по обвинению в передаче конфиденциальной информации в Россию

KYODO NEWS — Jan 26, 2020 | All, Japan
Бывший сотрудник SoftBank Corp. был арестован в субботу за то, что якобы получил от крупного японского оператора телефонной связи конфиденциальную информацию, и, как считает полиция, предоставил ее чиновникам в российском торговом представительстве в Токио.
Как сообщили в токийской полиции, 48-летний Ютака Араки подозревается в том, что 18 февраля прошлого года, он, в нарушение закона о предотвращении недобросовестной конкуренции в Японии, получил информацию с компьютерного сервера в SoftBank,.
Полицейское бюро общественной безопасности подозревает, что российские чиновники в торговой миссии занимались шпионской деятельностью.
Через министерство иностранных дел полиция обратилась в российское посольство с просьбой предоставить двух чиновников, одному из которых было за 50, а другому за сорок, которые вернулись в Россию в 2017 году.
SoftBank, подразделение SoftBank Group Corp., сказал, что информация была связана с инструкциями по пользованию для базовых станций мобильной связи и других средств коммуникации, добавив, что Араки уволен в середине декабря.
Полиция полагает, что сначала с Араки связался российский чиновник, который раньше работал в Токио, а затем он передал свою связь с японцем чиновнику, в настоящее время работающему в торговой миссии, который имеет дипломатический статус.
По словам полиции, Араки, возможно, неоднократно передавал многочисленные корпоративные секреты российским чиновникам.
Посольство опубликовало на своей странице в Facebook заявление о том, что РФ «сожалеет о том, что Япония присоединилась к модным на Западе, антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании».
В заявлении говорится, что обвинение в шпионаже противоречит политике, согласованной Москвой и Токио по созданию позитивной атмосферы для двустороннего сотрудничества.
Араки, житель Ураясу, недалеко от Токио, признался в краже информации, полиция процитировала его слова о том, что он сделал это, чтобы заработать «немного дополнительных денег».
Согласно следственным источникам, Араки получил сотни тысяч иен за предоставление информации, хранящейся в устройствах хранения данных, российской стороне.
SoftBank в своем заявлении сказал, что он украл «документацию с низким уровнем конфиденциальности», которая не включала в себя информацию о клиентах или деловых партнерах.
Токийская компания заявила, что полностью сотрудничает со следствием.
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