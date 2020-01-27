Знаменитый баскетболист NBA Коби Брайант разбился в авиакатастрофе

27.01.2020, 7:09, Новости дня

Спортсмену был 41 год.

В воскресенье, 26 января, СМИ сообщили, что известный американский баскетболист Коби Брайант попал в авиакатастрофу на своём вертолёте в предместьях Лос-Анджелеса. Пятикратный чемпион NBA и лучший игрок Los Angeles Lakers погиб.

Крушение произошло в калифорнийском городе Калабасас. Вместе с Брайантом на борту вертолета находились трое человек. Никто не выжил. После падения вертолет охватил огонь.

Коби Брайанту был лишь 41 год, у него остались четверо детей.

За 20 сезонов в Lakers баскетболист набрал 33643 очков (третий результат за всю историю NBA), в среднем зарабатывая 25 очков за игру.

Брайнт привел команду к пяти чемпионским званиям, многократно получал звание самого полезного игрока сезона, выигрывал соревнования по броскам сверху. Брайант считался одним из лучших игроков за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Существует примерно 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика