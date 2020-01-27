Знаменитый баскетболист NBA Коби Брайант разбился в авиакатастрофе

Спортсмену был 41 год.

В воскресенье, 26 января, СМИ сообщили, что известный американский баскетболист Коби Брайант попал в авиакатастрофу на своём вертолёте в предместьях Лос-Анджелеса. Пятикратный чемпион NBA и лучший игрок Los Angeles Lakers погиб.

Крушение произошло в калифорнийском городе Калабасас. Вместе с Брайантом на борту вертолета находились трое человек. Никто не выжил. После падения вертолет охватил огонь.

Коби Брайанту был лишь 41 год, у него остались четверо детей.

За 20 сезонов в Lakers баскетболист набрал 33643 очков (третий результат за всю историю NBA), в среднем зарабатывая 25 очков за игру.

Брайнт привел команду к пяти чемпионским званиям, многократно получал звание самого полезного игрока сезона, выигрывал соревнования по броскам сверху. Брайант считался одним из лучших игроков за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

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