В Германии возмутились триумфом российских фигуристок

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф раскритиковал российских фигуристок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании на прошедшем накануне чемпионате Европы по фигурному катанию.

— Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта, – приводит Sueddeutsche Zeitung слова Денсдорфа.

По его мнению, можно ставить вопрос о том, сколько продлится карьера юных фигуристок. Денсдорф привел в качестве примера 17-летнюю Алину Загитову, приостановившую выступления, сравнив при этом ситуацию в российском фигурном катании с «фабрикой».

— Спорт живет конкуренцией. Поэтому развитие не очень хорошее, – добавил он, говоря о российском доминировании в данном виде состязаний.

Напомним, в субботу российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе завоевали весь пьедестал почета на чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Кроме того, в субботу россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду, а другой российский дуэт – Александра Степанова и Иван Букин – получили бронзовые награды.

В пятницу российские фигуристы заняли весь пьедестал почета на соревнованиях спортивных пар. Победителем чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин стал россиянин Дмитрий Алиев, второе место занял российский фигурист Артур Даниелян.

Всего на турнире в австрийском Граце россияне завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 и 1987 годах.

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