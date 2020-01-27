«Тёплая баня, ледяная купель и холодный душ»: Анастасия Волочкова поделилась секретами парения

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram поделилась с подписчиками собственными секретами парения. Главным танцовщица считает чередование температур – сочетание тёплой бани, ледяной купели и холодного душа.
В соцсети Анастасия Волочкова достаточно часто, особенно в холодный зимний период, делится роликами и фото, демонстрирующими купание в ледяной купели или парения в бане. В недавней публикации балерина в очередной раз продемонстрировала «силу духа», сидя обнажённой в ледяной воде на свежем воздухе, где в это время с неба падает пушистый снег. В подписи к посту Волочкова делится своими предпочтениями в искусстве парения.
Оказалось, что танцовщица вообще избегает в процессе тёплой воды, так как любит «контрастные ощущения». Приняв баню «щадящей температуры» она окунается в ледяную купель, а уже после этого принимает холодный душ. Подобная процедура восстанавливает утраченные силы, придаёт бодрости и восстанавливает организм, уверена Анастасия Волочкова.
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