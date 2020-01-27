Находящихся в Ухане россиян призвали выйти на связь с посольством

Посольство РФ в Китае обратилось к российским гражданам в городе Ухань и других городах провинции Хубэй (Центральный Китай) с просьбой прислать на электронную почту информацию о себе «на случай необходимости экстренной связи».

Находящихся в Ухане россиян попросили прислать на электронный адрес [email protected] информацию о себе с указанием фамилии, имени и отчества, цели пребывания в данном населенном пункте и других данных. В посольстве подчеркнули, что эта информация «не будет передаваться третьим лицам и на данный момент собирается на случай необходимости экстренной связи», передает ТАСС.

Пресс-атташе посольства Георгий Егоров отметил, что среди находящихся в Китае россиян заболевших нет.

Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 2,4 тыс. человек, число летальных исходов увеличилось до 80.

В воскресенье Китай объявил о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус распространился почти на всю территорию КНР, в том числе на приграничные с Россией регионы, проник в Европу. Случаи заражения были выявлены в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.





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