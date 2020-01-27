В РФ началась разработка двух вакцин от нового коронавируса

Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывают две экспериментальные вакцины от нового коронавируса, информирует официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».
По словам генерального директора новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, в организации разрабатывают «две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», передает ТАСС.
Он также сообщил, в «Векторе» также уже создано два диагностических набора для нового коронавируса.
Накануне Китай объявил о разработке вакцины от коронавируса нового типа.
Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 2,4 тыс. человек, число летальных исходов увеличилось до 80.
В воскресенье Китай объявил о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус распространился почти на всю территорию КНР, в том числе на приграничные с Россией регионы, проник в Европу. Случаи заражения были выявлены в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.
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