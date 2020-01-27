В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае

Губернатор Забайкалья Александр Осипов ввел режим повышенной готовности на территории края из-за вспышки пневмонии нового типа в соседнем Китае, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае. Правительство края рекомендует жителям воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику», – цитирует пресс-службу главы региона ТАСС.

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, случаи подозрения на заражение коронавирусом в регионе не зафиксированы. Тем не менее, еще с прошлой недели ведомство совместно с пограничным управлением ФСБ РФ проводит профилактические мероприятия. Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Вице-премьера региона Михаил Чуркин отметил, что все приграничные пункты пропуска оснащены тепловизорами. Режим повышенной готовности при прохождении границы отработан пограничниками, сотрудниками таможенной службы и Роспотребнадзора. Правительство Забайкальского края направило официальные обращения властям соседних территорий Китая – автономного района Внутренняя Монголия и провинции Хэйлунцзян – с рекомендацией усиления контроля на границе с китайской стороны.

Министерству здравоохранения Забайкальского края поручено провести разъяснительную работу с населением по профилактике коронавируса, а также обучающие мероприятия с медицинскими работниками муниципальных образований региона по диагностике, лечению и проведению противоэпидемиологических мероприятий при коронавирусе.

«Ввиду того, что пассажиропоток из-за празднования восточного Нового года упал в 15 раз, принято решение о временном приостановлении работы пунктов пропуска для туристов до 31 января 2020 года. Пропускаться будет грузовой транспорт и граждане в рамках деловых поездок», – отметили в пресс-службе.

Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 2,4 тыс. человек, число летальных исходов увеличилось до 80.

В воскресенье Китай объявил о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус распространился почти на всю территорию КНР, в том числе на приграничные с Россией регионы, проник в Европу. Случаи заражения были выявлены в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

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