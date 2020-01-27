Алла Пугачёва дважды появилась на публике в одном и том же жакете

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва старается придерживаться модных тенденций и имеет в гардеробе немало дизайнерских нарядов. Несмотря на разнообразный выбор, внимательные поклонники заметили, что певица дважды появилась на публике в одном и том же жакете.

Впервые в жакете фисташкового цвета в сочетании с монохромным платьем Алла Пугачёва появилась на премьерном показе фильма «Тот самый концерт». Тогда на красную дорожку певица вышла без сопровождения Максима Галкина, который в это время гастролировал по городам России. Второй раз в том же жакете звезда «засветилась» в ресторане, где вместе с друзьями отмечала Новый год по китайскому календарю. В этот раз предмет гардероба сочетался с блузой белого цвета.



Известно, что Алла Пугачёва имеет собственного стилиста. Им называют дизайнера Алишера, консультирующего знаменитость относительно новых модных веяний и трендов. Именно с его «подачи» в гардеробе певицы появились облегающие длинные и короткие платья, брюки-дудочки и молодёжные джинсы-скинни.

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