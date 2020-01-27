Мнение: О трёх источниках предстоящего краха России

Послушал на выходных политически озабоченного приятеля. Его вердикт прост, как дважды два. Нынешняя #Россия плотно погрузилась в новый застой и путинская попытка реконфигурации власти, своего рода «Перестройка 2.0», затеянная с целью убрать наиболее очевидные тормоза для экономического развития, обречена, как и её горбачевская предшественница. Вслед за чем неизбежно последует аналогичный экономический и политический крах целой страны.

И на то есть три причины.

Во-первых, полагает приятель, у России до сих пор нет национально-ориентированной правящей элиты. У тех, кто волею случая оказались во власти, отсутствует интерес к развитию страны. Только к наживе на её ресурсах он есть. И это главная причина того, что несмотря на колоссальные средства, вырученные с начала XXI века благодаря удивительно благоприятной внешней конъюнктуре, экономику так и не удалось снять с «нефтегазовой иглы». С точки зрения элиты, вложение инвестиций в развитие национальной промышленности высоких переделов – лишь пустая трата ресурсов, которые можно просто присвоить себе.

Собственно, вся деятельность элиты в итоге сводится к борьбе за потоки бюджетных денег с целью личного обогащения. На уровне правительства борьбу за распределение бюджетных миллиардов ведут путинские друзья, на уровне муниципалитетов эту борьбу ведёт бюрократия на местах. И все активно выводят в офшоры всё освоенное.

Во-вторых, у России нет и контр-элиты, нет нормальной оппозиции. Основная её часть просто хочет сменить президента (вар. царя) на «более лучшего» для них. Причём будучи неготовыми даже сформулировать в чем это «большая лучшесть» выражается. Новый, вместо Путина, президент должен об этом догадаться волшебным образом сам.

И в целом вся оппозиционная деятельность сводится к борьбе за перехват бюджетных потоков, за их передачу из неправильных рук в правильные. Привлекательного образа будущего, способного увлечь массы, у оппозиционеров нет – за ненадобностью.

И в-третьих, у России нет электората. Большинству общества, включая значительное количество хорошо образованных и вполне приличных людей, нужен авторитаризм разной степени «просвещённости». Самостоятельных и самодостаточных людей способных к существованию и развитию вне «патерналистского контура» очень мало. Но и они не способны объединиться и подняться выше частных политических разногласий ради защиты своих интересов, а общество и государство активно выживают их из страны.

В итоге #Россия повторяет путь, пройденный #СССР, начав новую «Перестройку 2.0» после десятилетия разрушительного, теперь уже путинского «Застоя». С 99,9% вероятностью – с тем же результатом, что и 35 лет назад, хотя и с некоторыми вариациями. С поправкой на рыночный характер экономики, например. Но в целом в кардинальном изменении вектора, который уже дважды заводил страну в тупик, никто не заинтересован.

Такое вот мнение, концентрированное и, надо отдать должное, весьма популярное.

А вы считаете, что провал «Перестройки 2.0» неизбежен, как и последующий крах страны и экономики?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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