Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов

27.01.2020, 5:19, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE снизилась на 2,8% – до 58,99 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти находилась ниже 60 долларов за баррель 1 ноября 2019 года, передает ТАСС.

Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составляет 62,07 рубля, евро – 64, 48 рубля.

Напомним, в прошлую пятницу нефть подорожала в рамках коррекции после трехдневного падения из-за опасений относительно распространения коронавируса за пределами Китая.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: За долгие годы руководства судебной системой России Вячеслав Михайлович доказал свою приоритетную роль как гаранта стабильности и единственно возможной формы независимости этой конструкции. Конечно, Вячеслав Лебедев, как и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, не вошел в состав комиссии по внесению поправок в действующую Конституцию, хотя этим столпам отечественной Фемиды явно было что сказать по вопросам […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика