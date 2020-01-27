Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE снизилась на 2,8% – до 58,99 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти находилась ниже 60 долларов за баррель 1 ноября 2019 года, передает ТАСС.
Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составляет 62,07 рубля, евро – 64, 48 рубля.
Напомним, в прошлую пятницу нефть подорожала в рамках коррекции после трехдневного падения из-за опасений относительно распространения коронавируса за пределами Китая.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: За долгие годы руководства судебной системой России Вячеслав Михайлович доказал свою приоритетную роль как гаранта стабильности и единственно возможной формы независимости этой конструкции. Конечно, Вячеслав Лебедев, как и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, не вошел в состав комиссии по внесению поправок в действующую Конституцию, хотя этим столпам отечественной Фемиды явно было что сказать по вопросам […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Заметно округлившуюся Семенович поздравляют с беременностью / 6 января
- Мнение: Как же она служит в Очистке? / 4 января
- Мнение: Медведев и YouTube / 5 декабря
- Ученые: Новые модели показывают сложность структуры недр спутника Сатурна Энцелада / 23 января
- Наука: Собачий мозг настроен на грубый подсчёт / 20 декабря
- Мнение: Двухлетка Омара / 15 декабря
- Как принцессы: сестры Энрике Иглесиаса на Балу дебютанток в Париже / 2 декабря
- На поверхности Юпитера образовался новый вихрь / 16 декабря