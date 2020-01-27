Названы 5 автомобилей, на которых ездил Владимир Высоцкий

Как известно, легендарный советский музыкант Владимир Семенович Высоцкий очень любил автомобили. За всю жизнь артист побывал за рулём многих моделей: начиная от ведущих машин советского автопрома, заканчивая иномарками немецкого и французского производства.

Первым транспортным средством барда стали «Жигули» или ВАЗ-2101. Впрочем, владел он ей недолго – лишь полгода. Летом 1971 года Высоцкий попал в аварию, а затем экземпляр был восстановлен и продан. Через некоторое время его супруга Марина Влади подарила ему флагманскую иномарку Renault 16TS. К сожалению, артист вновь попал в аварию, а потом решил обзавестись новым автомобилем. После гастролей в Германии он стал владельцем сразу двух BMW 2500v SST с металлической и кремовой окраской. Один из экземпляров, как оказалось, числился в угоне, попав под арест Интерпола.

Самой элитной моделью в коллекции Владимира Высоцкого стала Mercedes 450 W116, приобретенная в 1976 году. Автомобиль на то время считался одним из лучших: 4,5-литровый мотор, АКПП, гидропневматическая подвеска и первая в мире система блокировки тормозов. Для разрешения на ввоз авто в Советский Союз артисту пришлось дать несколько концертов для таможенников.

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