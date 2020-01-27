Мнение: Повышая точность стрельбы по посольству США

Иракские народные мстители сегодня снова обстреляли здание оккупационного американского посольства в Багдаде.

На сей раз было выпущено 5 неуправляемых ракет, 4 из которых упали на территории "Зеленой Зоны", а одна упала на территории посольства повредив ресторан и столовую, которая сгорела в результате возникшего пожара. О жертвах среди персонала и охраны не сообщалось.

После нескольких попыток пристреляться к посольству США, наконец то начали попадать. Как уже ранее отмечали шиитские лидеры Ирака, если США не уйдут по хорошему, они оставляют за собой право принять все необходимые меры, чтобы войска США ушли вертикально или горизонтально.

Параллельно с обстрелом посольства, в Багдаде происходили столкновения https://twitter.com/Navid2019/status/1221523634088337412 сил безопасности с протестующими выступающими против правительства, которое выгоняет американцев и заключает соглашения с китайцами.

Очевидно, что борьба Ирана и США на территории Ирака будет развиваться в сторону дальнейшей эскалации, где Иран уже традиционно будет действовать чужими руками, а США в свойственной им манере будут пробовать свалить столь неудобное для них правительство.

В США новость отошла на второй план из-за гибели известного баскетболиста Коби Брайанта, который разбился при падении вертолета.

Источник: Colonel Cassad

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