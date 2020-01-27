Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Протоиерей Российской православной церкви Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан.
«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая «скорая» констатировала смерть», – сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.
Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.
Чаплин был главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества с 2009 года, но в 2015-м его уволили с этой должности.
Протоирей призывал к «священной войне» с абортами, ужесточить отношение к сайентологам, сменить «циничные» и «коррумпированные» элиты в России, осуществить идеалы Святой Руси и халифата, а также требовал для православных главной роли в принятии решений в стране.
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