Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

27.01.2020, 4:52, Новости дня

Протоиерей Российской православной церкви Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан. 

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая «скорая» констатировала смерть», – сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

Чаплин был главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества с 2009 года, но в 2015-м его уволили с этой должности.

Протоирей призывал к «священной войне» с абортами, ужесточить отношение к сайентологам, сменить «циничные» и «коррумпированные» элиты в России, осуществить идеалы Святой Руси и халифата, а также требовал для православных главной роли в принятии решений в стране.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: За долгие годы руководства судебной системой России Вячеслав Михайлович доказал свою приоритетную роль как гаранта стабильности и единственно возможной формы независимости этой конструкции. Конечно, Вячеслав Лебедев, как и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, не вошел в состав комиссии по внесению поправок в действующую Конституцию, хотя этим столпам отечественной Фемиды явно было что сказать по вопросам […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика