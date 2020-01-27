Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Протоиерей Российской православной церкви Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая «скорая» констатировала смерть», – сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

Чаплин был главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества с 2009 года, но в 2015-м его уволили с этой должности.

Протоирей призывал к «священной войне» с абортами, ужесточить отношение к сайентологам, сменить «циничные» и «коррумпированные» элиты в России, осуществить идеалы Святой Руси и халифата, а также требовал для православных главной роли в принятии решений в стране.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: За долгие годы руководства судебной системой России Вячеслав Михайлович доказал свою приоритетную роль как гаранта стабильности и единственно возможной формы независимости этой конструкции. Конечно, Вячеслав Лебедев, как и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, не вошел в состав комиссии по внесению поправок в действующую Конституцию, хотя этим столпам отечественной Фемиды явно было что сказать по вопросам […]