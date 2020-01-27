Сирийская армия взяла стратегические высоты к югу и западу от Алеппо

Бойцы сирийской армии в ходе наступательной операции установили контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука к югу от города Алеппо, а также сумели выбить террористов из нескольких зданий в микрорайоне Рашидин-4 к западу от центра города, сообщил телеканал Al Mayadin.
Установив контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука к югу от города Алеппо, сирийская армия овладела важным плацдармом для продвижения к городу Хан-Тоуману на шоссе Алеппо – Дамаск, который удерживают террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), передает ТАСС.
Кроме того, после ожесточенных боев сирийские военнослужащие сумели нейтрализовать угрозу обстрелов жилых кварталов Алеппо, выбив террористов из нескольких зданий в микрорайоне Рашидин-4, к западу от центра города.
Представитель командования ВС Сирии подчеркнул, что военные действия в окрестностях Алеппо были возобновлены после того, как боевики сорвали соглашение о прекращении огня на севере Сирии.
В соседней провинции Идлиб правительственные силы окружают форпост террористов в Маарет-Наамане. В воскресенье был освобожден поселок Эль-Гадфа на южных подступах к этому городу. К северу от него войска заняли населенные пункты Бабила и Дана-эль-Маара, перекрыв линии снабжения противника.
Сирийские военнослужащие преследуют отступающие банды террористов в районе Вади-Дейф и находятся менее чем в километре от Маарет-Наамана. По сведениям телеканал, за сутки ВС Сирии уничтожили не менее 55 боевиков.
Накануне сирийская артиллерия нанесла удары по позициям террористов к западу от Алеппо.
В субботу МИД Сирии уведомил Совет Безопасности ООН о проведении военной операции в провинциях Идлиб и Алеппо «с целью защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии», подчеркнув, что «военные действия против террористических формирований в Идлибе и Алеппо будут продолжаться до их полного уничтожения».
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