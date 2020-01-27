Эксперты перечислили главные мифы про газобаллонное оборудование

В РФ по-прежнему есть автомобилисты, предпочитающие оснащать свое транспортное средство газобаллонным оборудованием. Специалисты решили развеять главные мифы о данном оборудовании.
Во-первых, оно никоим образом не может усложнить техобслуживание, ведь при установке всё равно остается свободный доступ ко всем необходимым комплектующим автомобиля. Во-вторых, если газовый баллон устанавливался специалистом, то он точно не взорвется. Если в новостях рассказали о взрыве автомобиля с ГБО, это значит, что оно установлено кустарно. Некоторые водители боятся запаха газа в салоне, однако в случае штатной работы такой проблемы возникнуть не должно. Если же автовладелец сталкивается с подобным, ему нужно обратиться в сервисную службу.
Первая проверка ГБО проводится через 10 месяцев после установки, затем – 1 раз в 2 года. В целом газовое оборудование сможет проработать как минимум 150 тысяч километров. В заключении эксперты советуют не верить тезису, что ГБО менее мощный по сравнению с ДВС на 15 и более процентов. Опытные специалисты способны практически нивелировать это отставание, доведя его до 8%. Несмотря на меньшую мощность авто, водитель сможет заметно сэкономить.
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