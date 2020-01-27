Мнение: Нужда и добродетель

18 мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.

В определенном смысле речь может идти об очень реактивном решении с плохо просчитанными последствиями. Логика чисто сиюминутная вполне прозрачна: пока США не успели запустить свой конвейер поставок СПГ на полную мощность, у Газпрома есть лаг в полтора-максимум два года. Прекращение поставок по "Ямалу" означает, что примерно 30 млрд кубометров газа нужно будет пускать по какому-то другому маршруту. При этом нужно учесть, что в 2020 году падение экспорта Газпрома может составить совершенно катастрофические 60-70 млрд кубометров, и возникает вопрос избыточных мощностей даже при непостроенном Северном потоке-2 и не функционирующем на европейском направлении Турецком потоке.

В этом смысле нужда легко может сойти за добродетель, и Газпром под благовидным предлогом "накажет" Польшу (а заодно и строптивую Белоруссию), лишив их транзитной ренты.

Формально, это шантаж Европы — дайте нам беспроблемно построить Северный поток-2, и мы снова откроем кран на "Ямале". Однако в средне- и тем более долгосрочной перспективе такого рода шантаж может стоить крайне дорого. Искусственно созданный дефицит трубопроводных мощностей и значительные резервы мощностей приемных терминалов СПГ могут позволить Европе быстрее адаптироваться к смене поставщиков и транспортных технологий, переведя газовое потребление на СПГ-технологии в ускоренном порядке. Для Газпрома это будет означать невозможность возвращения на европейский рынок с прежним предложением.

Фактически такому решению Газпрома будут аплодировать американцы в первую очередь, для которых перенасыщение европейского рынка создает проблему — маржа падает, поставки становятся если не убыточными, то крайне низкорентабельными. И тут — такой подарок судьбы. Газпром своими руками блокирует свои собственные маршруты. Миллер должен получить медаль Конгресса на грудь — и это как минимум.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Направлено в суд уголовное дело бывшего главного бухгалтера войсковой части в Подмосковье Олега Соболева и трех соучастников о хищении у министерства обороны свыше 353 млн рублей, информирует СК. «Военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Ракетным войскам стратегического назначения окончено предварительное следствие в отношении бывшего начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера федерального казенного учреждения «Войсковая […]