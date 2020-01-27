Мнение: Гроза чиновников?

Наталья Поклонская напомнила о себе предложением не ограничиваться увольнением допрыгавшегося главы Чувашии. Врезала со всей прямотой прямо под дых:

«Мне кажется, это недостаточное наказание. Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах. Всплывут автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора. А может, наоборот, из имущества — только куртка замшевая, магнитофон… И это всё, что нажито непосильным трудом!» (отсюда).

Одно мне не понятно. А почему проверять надо только губернаторов, которые одной ногой уже на выходе? Почему, как «учили на прокурорских факультетах», не проверять чиновников, которые не говорят лишнего?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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