Мнение: Сомнительный комплимент

Включил телевизор — попал на какое-то очередное развлекательное супершоу на Первом канале, кажется, «Точь-в-точь». Застал как раз тот момент, когда загримированный под солиста AC/DC Витас «оценивал» выступление Лады Дэнс — и вот какими словами.

— Ваше исполнение, — сказал Витас, — было настолько сексуальным, что я не могу поставить ничего, кроме «5»!

И продолжил трещать дальше.

А я вдруг задумался о смысле этого комплимента — «сексуально». Его ведь далеко не только Витас употребляет; это нынче вообще мейнстрим, причем не только в России. Только и слышишь — «о, вы выглядите так сексуально!… поете так сексуально! У нее такая сексуальная улыбка!» и т.п.

Вопрос — а что, собственно, это означает? По-моему, ответ один: Витас, собственно, сказал Ладе Дэнс (прямо, в глаза) — вы так исполняли эту песню, что мне захотелось вас трахнуть.

Ну а как? По-другому истолковать не получится. И мне кажется, что все-таки некоторая неловкость в этом присутствует. То есть я, с одной стороны, всячески за откровенность и открытость, но до такой степени, публично…

И странно, конечно, что феминистки еще не добрались до этих «сексуальных» комплиментов.

Источник: Размышления вольного социолога

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