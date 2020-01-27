Мнение: Мчатся горячие кони-драконы

Красные кони как вихри летят,

Гривы горящие красные кони,

Блеском стальным их подковы горят,

Мчатся горячие кони-драконы.

Красным пожаром объята страна,

Красные кони её подпалили,

Красных коней пробегает стена,

Скачет тревога храпящая, в мыле.

Стелется пламя по лентам дорог:

Красные кони летят оголтело.

Мрамор дворцовый летит из-под ног,

Всюду пожары — священное дело.

Красные кони как вихри летят,

Гривы горящие красные кони…

Знаки зловещие следом чертя,

Мчатся горячие кони-драконы.

Ашот Сагратян

Источник: Шакко

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