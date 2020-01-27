Мнение: Мчатся горячие кони-драконы

27.01.2020, 3:21, Разное

Красные кони как вихри летят,
Гривы горящие красные кони,
Блеском стальным их подковы горят,
Мчатся горячие кони-драконы.
Красным пожаром объята страна,
Красные кони её подпалили,
Красных коней пробегает стена,
Скачет тревога храпящая, в мыле.
Стелется пламя по лентам дорог:
Красные кони летят оголтело.
Мрамор дворцовый летит из-под ног,
Всюду пожары — священное дело.
Красные кони как вихри летят,
Гривы горящие красные кони…
Знаки зловещие следом чертя,
Мчатся горячие кони-драконы.

Ашот Сагратян

Источник: Шакко



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