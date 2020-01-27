Россия перенесла запуск военного спутника из-за проблем с электрооборудованием ракеты – СМИ

Россия отменила запуск ракеты-носителя «Союз-2,1а», которая должна была вывести на орбиту Земли военный спутник «Меридиан-М». Об этом 26 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Старт был намечен с космодрома «Плесецк» на востоке РФ.

По данным ТАСС, запуск отложили из-за обнаруженного сбоя в электрооборудовании ракеты, обнаруженной перед заправкой топливом. В связи с этим ракету сняли со стартового места и отправили в монтажно-испытательное помещение.

Собеседник агентства отметил, что на устранение неисправности уйдет одна-две недели.

«Интерфакс» сообщал, что «Мердиан-М» собирались запустить 24 января, затем перенесли на резервную дату, 25 января.

«Меридиан» – российские спутники связи нового поколения, они должны заменить «Молнию» и «Радугу».

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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