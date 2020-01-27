Анна Седокова рассказала о «зависимости от крутых сериалов»

Популярная эстрадная исполнительница Анна Седокова на странице в Instagram пояснила о любимых многосерийных фильмах. Певица призналась подписчикам в «зависимости от крутых сериалов», для просмотра очередного эпизода которых часто выделяет время после работы.

В недавней публикации Анна Седокова делится с поклонниками сюжетными линиями сериалов, которые её особенно «зацепили». Певица пишет, что во время просмотра очередной серии какого-нибудь криминального фильма она осознает «ерундовость» происходящего в реальной жизни, в сравнении с испытаниями, выпавшими на долю экранных персонажей. Больше всего Седоковой нравятся сложные, запутанные и драматичные сюжеты, но в то же время она мечтает найти крутой комедийный сериал.

Среди любимых картин певицы оказался «Эй Джей и Королева», в котором много «чёрного юмора», потрясающая актёрская игра и костюмы героев. Также в числе избранных: «Лютер», «Ты», «Власть», «Охотники за разумом», «Футболисты» и «Тайны и ложь». В завершение поста звезда попросила подписчиков написать о фильмах, оставивших хорошее впечатление, заметив, что читает все комментарии и «конспектирует» полезные рекомендации.

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