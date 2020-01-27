Число умерших из-за пневмонии нового типа в Китае возросло до 80 человек

Число умерших из-за пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80 человек, число инфицированных превысило 2,4 тыс. человек, сообщил информационный портал «Ванъи».
По официальным данным властей КНР, большинство (76) случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 16 человек, из них один скончался, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов достигло 57.
В воскресенье Китай объявил о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус распространился почти на всю территорию КНР, в том числе на приграничные с Россией регионы, проник в Европу. Случаи заражения были выявлены в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.
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