Малюська заявил, что не понимает запрета на игровые приставки для заключенных в СИЗО

27.01.2020, 2:30, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения нанес визит в СИЗО Одессы. Об этом он проинформировал 26 января в Facebook.

«Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было. Из того что бросилось в глаза – как и в других учреждениях, крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать», – написал министр.

Он рассказал, что в СИЗО встретил, в частности, осужденную за хозяйственное преступление женщину, которая содержится в учреждении с 2014 года, и обвиняемого в мошенничестве мужчину, дело которого рассматривает уже третий состав суда первой инстанции.

«В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно», – заявил Малюська.

Министр обозначил проблему с наличием в изоляторе многих наркозависимых лиц, хотя «на метадоновой заместительной терапии находится только один».

«Один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму его уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор – не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны», – считает Малюська.

По его словам, «работники СИЗО проживают и работают в условиях, не намного лучших, чем условия заключенных».

«Это нужно исправлять как можно быстрее», – подчеркнул министр.

Продовжив практику візиту у тюрму без попередження у неділю.Цього разу відвідав СІЗО у Одесі.Спеціально обираю…

Posted by Denis Malyuska on Pühapäev, 26. jaanuar 2020

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева. Он увидел там проблемы с распределением людей и сыростью в помещениях.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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