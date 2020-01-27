При обстреле посольства США в Багдаде пострадали несколько человек

При обстреле «зеленой зоны» и посольства США в Багдаде реактивными снарядами пострадали несколько человек, сообщил телеканал As Sumaria со ссылкой на источники в органах безопасности.

По имеющимся у телеканала сведениям, «в настоящий момент вертолеты эвакуируют находящихся на территории посольства США людей», передает РИА «Новости».

Тем временем Agence France-Presse со ссылкой на местные власти сообщает, что в результате ракетного обстрела американского посольства в иракской столице пострадал по меньшей мере один человек, передает ТАСС.

В воскресенье вечером посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу. По данным источника телеканала Al Arabiya в службах безопасности, на территории посольства США в Багдаде упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», он также «распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства».

Во вторник неподалеку от посольства США в Багдаде разорвались три ракеты. На следующий день после этого премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.





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