Телеведущий Джереми Кларксон раскритиковал BMW M8 2020 года

Британский журналист Джереми Кларксон, наиболее известный как телеведущий шоу Top Gear, раскритиковал BMW M8 модельного ряда 2020 года. По его мнению, стоимость авто значительно завышена, а экстерьер разработчики могли бы сделать в разы привлекательнее.

Новую BMW M8 в базовой комплектации оценили в 120 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 9,7 млн рублей. По мнению Джереми Кларксона, такая цена не оправдывает ожиданий, так как авто имеет ряд «неудачных решений». Не оценил телеведущий панель приборов и интерьер в целом, особенно в сравнении с премиальным Bentley Continental GT. В итоге эксперт смог поставить оценку в 2 балла, а после тестового заезда негативно высказался и о езде, оказавшейся «ухабистой и жёсткой». Причём в сочетании с «резким рулевым ответом» флагман вообще тяжело управляем.

Оценивая BMW M8 Джереми Кларксон, охарактеризовал авто, как «работающую в своих сапогах балерину», но предложил свой вариант исправления выявленных недостатков. Если снизить стоимость примерно на 30 тысяч фунтов, сделать авто менее сложным и мощным, в три раза красивее, то оно вполне сможет составить на мировом рынке достойную конкуренцию аналогам от других известных брендов.

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