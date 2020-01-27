Наука: Найден антидепрессант, который помогает в борьбе с алкоголизмом

Учёные из Квинслендского технологического университета сделали неожиданное открытие: они обнаружили, что один из препаратов, которым лечат депрессивные и тревожные состояния, помогает в борьбе с алкоголизмом.

Речь идёт о лекарстве под названием тандоспирон (tandospirone); оно широко применяется в Китае и Японии в качестве антидепрессанта. Однако, как выяснилось, препарат имеет и вторичный эффект: он "перезагружает" мозг и обращает вспять некоторые негативные последствия от злоупотребления алкоголем.

Исследователи поясняют: тандоспирон является селективным антагонистом некоторых серотониновых рецепторов в головном мозге. По данным производителей, он не вызывает привыкания, не является седативным и практически не имеет побочных эффектов.

Депрессия и беспокойство, как известно, часто сопровождаются злоупотреблением психоактивными веществами, включая алкоголь (хотя, как выяснилось недавно, молекулярные черты у алкоголизма и депрессии всё-таки различные).

Но и напротив, отрицательные эмоции могут возникнуть во время отказа от алкоголя, когда наступает синдром отмены. В этом случае может произойти рецидив, человек срывается и снова начинает злоупотреблять спиртным.

Тандоспирон способен прервать этот замкнутый круг, подавляя депрессию и беспокойство, но и не позволяя пациенту вновь вернуться к алкоголизму, говорят исследователи.

Свои испытания они проводили на мышах: в течение 15 недель их угощали спиртным, создав таким образом хроническую зависимость. Затем грызунов перестали спаивать и разделили на две группы.

Первая получала тандоспирон ежедневно в течение двух недель, вторая переживала отмену своими силами. Наблюдения показали, что у первой группы уровень беспокойства был значительно ниже, чем у второй. Кроме того, когда мышам после реабилитации снова предложили "по маленькой", животные из первой группы чаще всего не поддавались соблазну. В контрольной группе таких результатов не наблюдалось.

Но был ещё более любопытный эффект: изучение мозга животных показало, что тандоспирон способен "отменить" некоторые последствия алкоголизма. Постоянное употребление спиртного изменяет нейрогенез (процесс создания новых клеток мозга). Обычно мозг по мере отмирания нейронов восполняет свои запасы, но у хронических алкоголиков этот процесс нарушен.

Специалисты же отмечают, что антидепрессант как будто аннулирует этот эффект, "перезагружает" мозг и возвращает его к нормальному нейрогенезу.

Авторы также добавляют, что злоупотребление алкоголем вызывает порой когнитивные нарушения – ухудшение памяти, неспособность к обучению и так далее. Эти последствия, скорее всего, также связаны с нарушением нейрогенеза, и в этом случае тандоспирон поможет устранить и эти проблемы.

Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

Добавим, что ранее были найдены нейроны, отвечающие за развитие алкогольной зависимости, а также гормон, блокирующий тягу к алкоголю, а заодно и к сладкому.

Тем временем мыши-алкоголики показали, как вредная привычка рушит семьи.

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