Наука: Дети копируют взрослых с умом

Все знают про склонность маленьких детей обезьянничать – они передразнивают и взрослых, и друг друга, повторяя любые, даже самые бессмысленные действия.

Считается, что таким образом дети учатся, как вести себя в той или иной ситуации: например, если ребенка попросить открыть какую-то коробку, он посмотрит, как это сделает взрослый, а потом в точности сымитирует его манипуляции. Собственно, специалисты, изучающие детскую психологию, именно такие эксперименты и ставят, однако исследователей (да и не только исследователей) смущает то, что если взрослый решит вдруг постоять на голове перед тем, как открыть пресловутую коробку, то и ребенок попытается встать на голову – хотя даже ему должно быть очевидно, что стояние на голове тут абсолютно не требуется.

Однако, как пишут в Developmental Science сотрудники Сент-Эндрюсского университета и Университета Дарема, склонность детей к бессмысленному копированию все же сильно преувеличена. В эксперименте Кары Эванс (Cara Evans) и ее коллег участвовали больше двух с половиной сотен мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 6 лет. Им показывали видео, на котором четверо взрослых доставали капсулу со стикером из прозрачного пластикового ящика. В ящике было две камеры, и капсула лежала в одной из них; чтобы достать ее, нужно было нажать на специальный рычаг и отрыть дверцу камеры. В каком именно отделе ящика находится капсула, было хорошо видно, однако некоторые взрослые зачем-то открывали еще и пустую камеру – перед тем, как заняться камерой с капсулой. Иными словами, детям демонстрировали то самое бессмысленное действие, которое они как прилежные передразниватели должны были повторить.

Фокус же был в том, что взрослые на видео не всегда выполняли бессмысленные действия. Например, в одном варианте видеоролика ненужную дверцу в коробке открывали трое из четырех актеров, или один из четырех, или вообще никто; соответственно, был и такой вариант, в котором все четверо делали ненужные действия. И дети полностью повторяли их лишь тогда, когда они видели, как все взрослые делают какую-то бессмыслицу. Если же лишние действия делали трое из четырех актеров, то за ними все повторяли только 40% детей, а остальные действовали вполне разумно – так, как делал оставшийся один взрослый. Более того, если вслед за первой коробкой им давали открыть другую, а потом третью, то здравомыслящих детей становилась только больше: с каждой своей попыткой они как будто понимали, что тот взрослый, который не делает лишних движений, единственный из четырех ведет себя правильно.

Если же детям показывали видео, на котором лишние манипуляции с ящиком выполнял только один человек, то они его почти не копировали – действительно, зачем, когда трое других добиваются той же цели с меньшими стараниями.

Иными словами, пусть дети и склонны копировать все и вся, но копируют они с умом: если они увидят разные варианты того, как добиться какой-то цели, они вполне способны выбрать наиболее осмысленный вариант. А вот чтобы дети не выучивали всякой бессмысленной ерунды – это уже забота взрослых.

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