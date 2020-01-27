Под знаком мыши: Юрий Колокольников, Лиза Пескова и другие на открытии поп-апа Gucci Pin

Год Золотой мыши вступил в свои права, а в фудмолле «Депо» стартовала продажа капсульной коллекции Gucci Chinese New Year, созданной итальянским модельером Аллесандро Микеле. Главным ее героем стал легендарный золотой мышонок Микки Маус, чьи изображения украсили майки, толстовки, бомберы и даже аксессуары в классической монограмме GG.

Первыми оценить модную линейку, в которую вошли около 80 предметов одежды и аксессуаров, смогли гости вечеринки, устроенной по случаю открытия в «Депо» поп-ап стора Gucci Pin и китайского Нового года. Среди собравшихся были замечены Юрий Колокольников, Ксения Чилингарова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза, сын Яны Рудковской Николай Батурин, Дина Немцова и многие другие.

Дина Немцова Юрий Колокольников Сюзанна Варнина и Лиза Пескова

Приглашенных угощали блюдами китайской кухни: уткой по-пекински, спринг-роллами и традиционными печеньями с предсказаниями, а команда Denis Simachev Shop & Bar разработала авторские коктейли: Silk Way, Fedya from Shanghai, Peking Mule, Bruce Lee Sour и Terracotta Army Shots. За музыкальную часть вечера отвечали диджеи Bonik и Lola.

Ксения Чилингарова Николай Батурин и Софья Ильченко Ксения СоловьеваК открытию Gucci Pin фотограф Алексей Киселев запечатлел на пленку ночной праздник в «Депо», где звездные персонажи предстали в неординарных амплуа. Например, двухметрового актера Юрия Колокольникова, которого сегодня чаще встретишь на Голливудских холмах, чем на московских, «поймали» в момент «мучительного выбора краба». Актер был в эксцентричном образе — в благородном бархатном пиджаке, боа с перьями и майке с принтом.

Юрий Колокольников Мария Миногарова и Александр Гудков

Другим героем фотопроекта стала Маша Миногарова — типичный представитель светской жизни 2.0. Яркая, искренняя, невероятно талантливая, душа любой вечеринки, она запечатлена в простой толстовке с веселым принтом. А Александр Гудков, который ювелирно ходит по тонкому льду юмора, оставляя за собой мемы, фразы, вопросы и камбэки, которыми пользуются в разговорах «у кулера», в пабах, в роскошных ресторанах и даже в постелях, сфотографирован в темном костюм и ярком шарфе. «Хороший стиль — он как тонкая шутка, говорит о высоком интеллекте владельца», — говорится в подписи к фото.

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