Власти Ирака предупредили о серьезных последствиях атаки на посольство США

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», сообщил телеканал Sky News Arabia.

По словам и.о. премьер-министра Ирака, он отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде, а также распорядился «провести расследование, найти причастных к атаке и отдать их под суд», передает ТАСС.

«Это безответственный акт, совершенный отдельными индивидами, – сообщил Адель Абдель Махди. – Нападение на американское посольство может привести к серьезным последствиям».

Тем временем посол США в Багдаде Мэтью Теллер выступил с резким осуждением обстрела американского посольства, в результате которого несколько ракет попали на территорию дипломатического комплекса, сообщил телеканал Al Hadath.

О позиции в связи с инцидентом Теллер сообщил исполняющему обязанности премьер-министра Ирака Аделю Абдель Махди.

По последним данным, в воскресенье вечером по «зеленой зоне» Багдада было выпущено пять ракет, три из которых упали непосредственно на территории американского комплекса, причем одна из ракет попала в здание столовой.

Ранее сообщалось, что на территории посольства США в Ираке упала одна из ракет, выпущенных по «зеленой зоне» Багдада.

Во вторник неподалеку от посольства США в Багдаде разорвались три ракеты. На следующий день после этого премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.





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