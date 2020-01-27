Вместе с баскетболистом Брайантом в авиакатастрофе погибла одна из его дочерей – СМИ

27.01.2020, 1:06, Новости дня

Вместе с баскетболистом Коби Брайантом в авиакатастрофе 26 января погибла одна из его дочерей – Джианна. Об этом TMZ Sports рассказали представители баскетболиста.

Источники CNN подтвердили, что Джианна Брайант была одним из четырех пассажиров, которые погибли вместе с баскетболистом.

Согласно сообщению TMZ Sports, супруги Брайанта Ванессы не было в салоне вертолета. Их дочери: 17-летняя Наталия, трехлетняя Бьянка и Капри, которая родилась в июне 2019 года, также живы.

Вертолет Sikorsky S-76, в котором летел Брайант, его дочь и еще три человека, врезался в склон холма в городе Калабасас, пригороде Лос-Анджелеса. После удара аппарат загорелся. Погибли все, кто был на борту.

Брайант выступал за Los Angeles Lakers с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пользователи «Яндекса» сообщают о сбоях в работе сервисов компании, информирует сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 11.40 мск. Технические неполадки в основном наблюдаются в европейской части России. Чаще всего не работает почтовый сервис «Яндекса» – он недоступен 62% пользователей. Еще у 33% проблемы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика