В работе Twitter произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Twitter в ряде стран по всему миру произошел сбой.

По данным Downdetector, проблемы в работе Twitter начались с 22.46, передает ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают жители США, Японии и ряда стран Европы (Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов). В РФ с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.

По данным сервиса, 47% пользователей испытывают трудности с использованием приложения для iPhone или iPad, еще 16% жалуются на нарушения в работе приложения на платформе Android. 35% не могут зайти на сайт соцсети.

Напомним, в начале прошлой недели в ряде стран Европы и в США произошел сбой в работе платежной системы Visa.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пользователи «Яндекса» сообщают о сбоях в работе сервисов компании, информирует сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 11.40 мск. Технические неполадки в основном наблюдаются в европейской части России. Чаще всего не работает почтовый сервис «Яндекса» – он недоступен 62% пользователей. Еще у 33% проблемы […]