Церемония вручения наград Грэмми-2020 проходит в Лос-Анджелесе

62-я ежегодная церемония вручения наград Грэмми состоится в воскресенье 26 января в Лос-Анджелесе в спортивно-концертном зале Стэйплс-сентер. Номинанты в 84 категориях были объявлены 20 ноября прошлого года. Наибольшее число номинаций у Лиззо (8), Билли Айлиш (6), Lil Nas X (6), Ариана Гранде (5), H.E.R. (5), Финнеас О’Коннелл (5).

Любопытно, что вслед за церемонией «Оскар», которая в этом году пройдет необычно рано, 9 февраля, организаторы Грэмми также сдвинули дату проведения церемонии вручения наград с традиционного февраля на конец января.

Среди гостей церемонии ожидаются многие звезды индустрии развлечений, бизнеса и политики. Обещали придти спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, Джанет Джексон, Оззи Осборн, Пола Абдул, Тревор Ноа, Джон Ледженд, Лана Дель-Рей, Лил Ким, Чэннинг Тейтум и многие другие.

Ведущей церемонии на этот раз станет Алиша Киз. В праздничном шоу должны выступить Ариана Гранде, «Аэросмит», BTS, Камила Кабелло, Деми Ловато, братья Джонас, DJ Khaled, Росалия, Гвен Стефани, Блейк Шелтон, Синди Лопер.

Певица Лиззо, рекордсмен этого года по числу номинаций, также выступит в рамках шоу. Ее альбом «Cuz I Love You» номинирован как альбом года вместе с другими претендентами, в числе которых Лана Дель-Рей, Ариана Гранде, Vampire Weekend, H.E.R. и другие.

Предполагается, что во время трансляции шоу будет вручено примерно десять наград Грэмми. Большинство остальных вручают в ходе предварительной церемонии. Презентерами этого года станут, в числе других, Стиви Уандер, Смоки Робинсон, Билли Портер, Тревор Ноа, Оззи и Шэрон Осборн, Синтия Эриво, Шанайя Твейн и Коммон.

Церемония стартует в обстановке, когда ее главного организатора, Национальную академию звукозаписи, обвиняют в недостатке этнического разнообразия и в доминировании исполнителей-мужчин. Это дало повод критикам назвать церемонию «мальчишником». В воскресенье утром телеканал CNN сообщил о заявлении главы академии Харви Мейсона, в котором он объявил о целой серии инициатив.

«Шесть месяцев назад, когда я принял предложение стать вашим председателем правления, – говорится в письме, которое Мейсон разослал своим коллегам по академии, –я сделал это, потому что верил, что академия может действовать лучше и быть лучше. Музыка, которую мы создаем, отражает лучшее, что есть в нас и нашем мире, но это исторически не сопрягалось с практикой музыкального бизнеса».

Фактически руководство академии согласилось с 17 из 18 инициатив, предложенных ранее специальной группой по выработке реформ. Среди принятых инициатив – финансовая помощь организациям, объединяющим женщин-музыкантов. Также будет усилена поддержка представителей этнических и сексуальных меньшинств, работающих в музыкальном бизнесе.

К церемонии «подоспела» еще одна сенсационная новость скандального характера. Бывшая глава Грэмми Дебора Дуган судит академию звукозаписи за практику сексуального запугивания. В иске, зарегистрированном на прошлой неделе, Дуган утверждает, что ее незаконно уволили после того, как она подняла голос в защиту жертв сексуального притеснения и против нарушений с номинациями. В ее жалобе утверждается, что в академии создана «нетерпимая и токсичная обстановка», где отдельные работники ведут себя «агрессивно». В телеинтервью Дуган назвала академию «мальчишником», где в комитете по номинациям всем заправляют белые мужчины.

К хору голосов, обвиняющих академию в различных прегрешениях, добавился и голос рэппера и магната Шона «Дидди» Комбса, сделавшего резкое заявление во время легендарной гала-парти Клайва Дэвиса в отеле «Беверли-Хилтон», предваряющей церемонию Грэмми. Дидди обвинил церемонию в неуважении к афроамериканской музыке. И в качестве примера привел тот факт, что только два альбома рэпа становились альбомами года. Некоторая ирония заключается в том, что Дидди обрушился на Грэмми в речи по поводу вручения ему почетной награды индустрии шоу-бизнеса. За свою карьеру Дидди получил три награды Грэмми и был номинирован 13 раз.

Церемония Грэмми начнется в 5 часов вечера по местному времени Тихоокеанского побережья и будет транслироваться телеканалом CBS.

Олег Сулькин Журналист, кинокритик, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке. Подписка

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