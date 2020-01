Глава ВОЗ сообщил, что из-за нового коронавируса отправляется в Китай

26 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что отправляется в Китай в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

«Я еду в Пекин, чтобы встретиться с правительством и экспертами в области здравоохранения, занимающимися коронавирусом. Мои коллеги из ВОЗ и я хотели бы понять последние события и укрепить наше сотрудничество с Китаем в обеспечении дополнительной защиты от вспышки», – написал он.

Глава ВОЗ отметил, что его ведомство работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, «чтобы поддержать Китай и его граждан в это трудное время».

We are working 24/7 to support * & its people during this difficult time & remain in close contact with affected countries, with our regional & country offices deeply involved. @WHO is updating all countries on the situation & providing specific guidance on what to do to respond

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

