Климкин: Дискуссия о последствиях замены Суркова на Козака забавная

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26 января в Twitter назвал «забавной» дискуссию о замене Кремлем куратора украинского направления с Владислава Суркова на Дмитрия Козака.
«Дискуссия о последствиях замены Суркова на Козака забавная. Политику в отношении Украины определяет один человек – [президент РФ] Владимир Путин. Тактика может меняться, стратегия на уничтожение Украины как независимого европейского страны будет оставаться», – написал он.
Дискусія щодо наслідків зміни Суркова на Козака є забавною. Політику щодо України визначає одна людина — Володимир Путін. Тактика може мінятися, стратегія на знищення України як незалежної європейської країни залишатиметься.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 26, 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.
24 января 2020 года Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации.
25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова пока нет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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