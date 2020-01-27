Коррупция в России: новые данные

Новые доклады Transparency International и Российской академии наук свидетельствуют о всепроникающей культуре коррупции, которая сохраняется, несмотря на усилия правительства и оппозиционных активистов.

В новом Индексе восприятия коррупции, который составляет Transparency International, Россия заняла 137-е место из 180 стран.

«Каждый год нам приходится находить новые слова для описания одного и того же», – зсказал корреспонденту «Голоса Америки» директор организации в России Антон Поминов.

«Россия пытается вводить антикоррупционные меры без какого-либо желания реализовывать их, без понимания, почему их следует осуществлять», – добавил он.

Тем временем пристальное внимание привлекла к себе российская система образования. Расследование, проведенное Академией наук, выявило масштабы плагиата в российских академических журналах. Более 850 статей было отозвано из 263 журналов после первоначального анализа.

«Будет отозвано еще больше статей», – заявил физик Андрей Заякин, который был ученым секретарем в комиссии, выпустившей доклад.

«У нас не было достаточно времени, чтобы прочитать и систематизировать ответы к установленному сроку», – заявил он «Голосу Америки», отметив, что комиссия потребовала отозвать более двух тысяч статей.

По данным сетевого сообщества «Диссернет», которое выявляет коррупцию в академических кругах, плагиат стал обычным для россиян способом начать карьеру в политике, медицине, науке и праве.

Коррупция существовала в России на протяжении столетий. Разветвленная советская бюрократия и постоянный дефицит создали культуру «откатов» для преодоления повсеместного недостатка потребительских товаров в СССР. Постсоветская Россия стала свидетелем подъема олигархов и «дикого капитализма» с немногочисленными правилами и угрозами насилия.

Элементы этого сохранились и в России Владимира Путина, который находится у власти уже 20 лет, несмотря на постоянные обещания заняться этой проблемой.

«Конечно, я чувствую ответственность за это безобразие», – сказал Путин, отвечая на вопрос о его роли в борьбе с коррупцией в ходе «Прямой линии» в прошлом году.

Хотя сложно оценить суммарное влияние коррупции на экономику, согласно консервативным правительственным оценкам, издержки от нее составили 2,5 миллиарда долларов в 2014-2017 годах.

Государственные СМИ изображают Путина в качестве народного героя, который практически в одиночку пытается обуздать обширную сеть аморальных госслужащих.

Телевидение передает репортажи об операциях в отношении губернаторов, полицейских и бюрократов, которых зачастую ловят с сумками наличных денег.

Однако Фонд борьбы с коррупцией, организованный российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным, считает, что все это отвлекает внимание от более масштабной коррупции внутри самого Кремля.

«Реальная борьба с коррупцией при Путине невозможна. Вся его система выстроена вокруг нее», – заявила представитель ФБК Любовь Соболь «Голосу Америки».

По ее словам, все реальные попытки борьбы с коррумпированными чиновниками заканчивались ничем.

В расследованиях ФБК фигурируют тайные виллы в Европе, богатые родственники и частные самолеты, перевозящие собак корги на международные выставки. Видео, посвященное секретным богатствам бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, собрало более 33 миллиона просмотров на YouTube.

ФБК не замедлил отметить, что стоимость семейных активов преемника Медведева, Михаила Мишустина, намного превышает его зарплату на посту главы Федеральной налоговой службы, который он занимал ранее.

Соболь видит выход в появлении независимых судей и реформе полиции, но констатирует, что «для этого нужна политическая воля».

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