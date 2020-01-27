Специалисты назвали продукты, помогающие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

27.01.2020, 0:04, Разное

По мнению испанских врачей-диетологов Гильермо Гомес Веры и Нурии Монфульеда, при составлении плана тренировок и питания необходимо обращать внимание на следующие вещи: поначалу выбрать рацион для наращивания мышц, а затем сжигать жир. В таком случае человек должен регулярно употреблять продукты, богатые белком.
К примеру, яйца, содержащие аминокислоту для роста мышц – лейцин, подойдут для этого. Несмотря на то, что некоторые исследователи связывают употребление вышеназванного продукта с высокой вероятность атеросклероза сосудов и артерий в будущем, ученым так и не удалось прийти к единому мнению. В 2019 году в издании European Journal of Nutrition появилась статья, указывающая на то, что употребление одного яйца каждый день не принесёт вреда.

Лейцин также содержится и в курице – примерно 2-3 грамма вещества на 50 граммов продукта. В целом, речь идёт о хорошей альтернативе красному мясу. Перед тренировкой можно съесть банан, а вот йогурт без сахара лучше добавить в рацион по окончанию занятий.



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