Специалисты назвали продукты, помогающие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

По мнению испанских врачей-диетологов Гильермо Гомес Веры и Нурии Монфульеда, при составлении плана тренировок и питания необходимо обращать внимание на следующие вещи: поначалу выбрать рацион для наращивания мышц, а затем сжигать жир. В таком случае человек должен регулярно употреблять продукты, богатые белком.

К примеру, яйца, содержащие аминокислоту для роста мышц – лейцин, подойдут для этого. Несмотря на то, что некоторые исследователи связывают употребление вышеназванного продукта с высокой вероятность атеросклероза сосудов и артерий в будущем, ученым так и не удалось прийти к единому мнению. В 2019 году в издании European Journal of Nutrition появилась статья, указывающая на то, что употребление одного яйца каждый день не принесёт вреда.

Лейцин также содержится и в курице – примерно 2-3 грамма вещества на 50 граммов продукта. В целом, речь идёт о хорошей альтернативе красному мясу. Перед тренировкой можно съесть банан, а вот йогурт без сахара лучше добавить в рацион по окончанию занятий.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пользователи «Яндекса» сообщают о сбоях в работе сервисов компании, информирует сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 11.40 мск. Технические неполадки в основном наблюдаются в европейской части России. Чаще всего не работает почтовый сервис «Яндекса» – он недоступен 62% пользователей. Еще у 33% проблемы […]