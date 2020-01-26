Мнение: Как работает пропаганда

Санкции США против России, Ирана, Китая и других стран ударили по США. Только за первую половину 2019 года в США закрылось 5,9 тыс. магазинов. Это притом, что за весь 2018-й год закрылись 5,8 тыс. торговых площадок.

И это только начало. Закрытие магазинов в США принимает характер эпидемии:



отсюда

Магазины в США действительно закрываются. Но связать санкции и закрытия магазинов в США можно только если писать по стандартам советской пропаганды. Как это сделал типичный советский пропагандист maxim_nm. Можно было еще и дописать про ситуацию в США, что «судя по всему, это только начало, и скоро санкции начнут действовать по-настоящему». А еще и посочувствовать американцам: «…новостные сайты пытаются замазать проблему советским новоязом — называя закрытие магазинов словом "переформатирование", но в реальности причина совсем в другом — у людей банально нет денег на гипермаркеты, и гипермаркеты попросту не выживают на рынке. Остаются маленькие гастрономы а-ля СССР». Это уже цитаты из maxim_nm про закрытия магазинов в России (отсюда).

Ну а если серьезно, магазины в США закрываются не потому что у людей стало меньше денег. Время изменилось. К примеру, стремительно растут интернет-продажи: «в режиме онлайн переводится все больше продаж, что способствует росту бизнеса, однако ретейлерам уже не нужно большое количество магазинов» (отсюда). Но зачем забиывать головы читателей этими подробностями, если стоит пропагандисткая задача написать, как все скверно в США, настолько скверно, что закрываются тысячи магазинов?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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