В США увеличилось число заболевших пневмонией нового типа

Американские власти подтвердили в стране пять случаев заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Все пятеро заболевших ранее посещали китайский город Ухань. Случаи имели место на территории четырех штатов: Аризона, Вашингтон, Иллинойс и Калифорния, передает ТАСС.
Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов составляет 57. Кроме того, около 2,7 тыс. человек могут быть заражены.
В воскресенье Китай объявил о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус распространился почти на всю территорию КНР, в том числе на приграничные с Россией регионы, проник в Европу. Случаи заражения выявлены в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.
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