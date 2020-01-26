Мнение: Протоколы мединских мудрецов

Это не власть, а мутная камарилья.
Если опубликованные Телеграм-каналом Black Mirror послания бывшего культурного министра Мединского к «духовнику Путина» Шевкунову подлинны (The Insider утверждает, что это так), то они проливают дополнительный свет на реальное устройство российской власти.
Министр обращается к человеку, не занимающему никакого официального поста в государстве так, словно перед ним влиятельный сановник, способный принимать решения.
Прочитав «выбранные места из переписки с друзьями», наблюдатели делают вывод, что Мединский стоял у истоков преследования властями Кирилла Серебренникова.
Но раз так, то не менее интересен механизм склепанного властями «театрального дела». Оно было предварительно одобрено в Кремле? Если да, то какую роль играл Шевкунов? Путин был в курсе? Каковы истинные мотивы этого дела? Прикрытая идеологией зависть «тоже режиссера» Мединского к европейски признанному таланту?
Будущий историк, подтвердив подлинность переписки «мединских мудрецов», с интересом прочтет то, что там сказано, поразившись возрождению в новом российском государстве далекой «распутинщины» — неформальному влиянию на власть приблудных проходимцев.
Видимо, идущие к краху режимы в своем конце проходят через похожие стадии, среди которых «камарилья», «министерская чехарда», «глупость или измена» — тревожные свистки, отмечающие прибытие государственного поезда в пункт назначения – под откос.
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Источник: СерпомПо
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