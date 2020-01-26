Мэр Хьюстона обещал помощь жителям, пострадавшим от взрыва

Мэр Хьюстона и другие официальные лица заявили, что будут оказывать помощь местным жителям, дома которых пострадали в результате мощного взрыва на складе, из-за которого двое рабочих погибли и еще 20 человек получили травмы.

Мэр Сильвестр Тернер в субботу посетил пострадавшие районы на северо-западе Хьюстона и побеседовал с местными жителями, которые наводили порядок после взрыва в пятницу. Работы по уборке и ремонту продолжились в воскресенье.

«Хьюстонский взрыв разрушил жизни этих людей. Мы о них не забудем», – сказал Тернер.

Взрыв произошел около 4:30 утра в пятницу в здании компании Watson Grinding and Manufacturing, где производятся клапаны и наносится газотермическое напыление на оборудование для разных отраслей, сообщили власти. В результате взрыва погибли сотрудники компании Франк Флорес и Джерардо Касторена.

Семья Касторены выпустила заявление в субботу, в котором говорится: «С тяжелым сердцем нам пришлось проститься с любящим отцом, сыном, братом и другом вчера утром…. Спасибо всем за теплые слова и поддержку, которые мы получаем в это трудное время».

Власти говорят, что пострадали еще 20 человек: два работника склада и 18 человек из соседних домов и предприятий. Причина взрыва устанавливается.

Больше 200 домов в соседних районах получили повреждения: взрыв выбил окна, обрушил потолки, погнул гаражные ворота и сорвал некоторые дома с фундамента.

Десятки добровольцев в субботу оказывали помощь местным жителям.

Более 80 волонтеров принадлежат к сети местных церквей «Восстановим Хьюстон» (Restore Houston), посвятившей свои усилия помощи семьям, чьи дома были разрушены наводнением во время урагана «Харви» в 2017 году.

«Мы будем как-то работать с домами: заколачивать окна, покрывать крыши брезентом, но что более важно, будем проявлять любовь к нашим ближним, чтобы они знали, что они не одиноки в этой ситуации», – заявил газете Houston Chronicle пастор местной методистской церкви Джозеф Клам.

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