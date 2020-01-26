Учёные: «Медленный» интернет может быть опасным для здоровья человека

В результате проведённого исследования скандинавским учёным удалось установить, что «медленный» интернет чреват для человека проблемами со здоровьем. По словам специалистов, под влиянием данного фактора у людей повышается риск стресса и увеличивается частота сокращений сердечной мышцы.

Авторы исследования привлекли к эксперименту добровольцев, разделённых затем на две группы. Все участники исследования должны были просматривать видеоматериалы в своих гаджетах, но половине из них предоставляли «медленный» интернет, оставшимся – с нормальной скоростью передачи данных. В это же время специалисты анализировали состояние организма добровольцев, в частности, кардиограммы и энцефалограммы, используя информацию, полученную при помощи спецоборудования.

По итогам эксперимента было установлено, что медленное интернет-соединение отрицательно влияло на организм испытуемых. Так, у добровольцев, просматривающих ролики на нормальной скорости, частота сокращений сердечной мышцы оказалась на 40% медленнее, нежели у участников из другой группы. Кроме того, учёные заметили возросшую эмоциональную и стрессовую напряжённость.

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