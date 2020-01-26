VOAэкспресс 26 января 2020

Импичмент

Разбирательство по делу импичмента президента США Дональда Трампа возобновится в понедельник, когда его адвокаты продолжат убеждать сенаторов, что президент не совершил ничего противозаконного. На минувшей неделе демократы представили аргументы обвинения в Сенате.

Видеозапись встречи президента с донорами, включая сотрудников Джулиани, появилось на фоне разбирательства по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате. В 2018 году президент интересовался, как долго Украина сможет сопротивляться российской агрессии без помощи США и требовал избавиться от посла США в Украине Мари Йованович. Выдержки из записи.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его адвокаты «разорвали в клочья» аргументы демократов, требующих осудить его по статьям импичмента и отстранить от должности.

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