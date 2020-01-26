Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при крушении вертолета

СМИ США подтвердили гибель бывшего игрока сборной США по баскетболу и клуба «Лос-Анджелес Лэйкерс» Коби Брайанта.

Вертолет Sikorsky S-76, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение в Калабасасе, штат Калифорния. На борту находились 5 человек, все они погибли, как сообщил шериф полиции Лос-Анджелеса.

Накануне трагедии, 25 января, нынешний лидер «Лос-Анджелес Лэйкерс» ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта, который занимал третье место в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Брайант одним из первых поздравил Джеймса с его достижением.

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Рафаэль Сааков Автор и ведущий программы "Неделя". С 2016 — корреспондент Русской службы "Голоса Америки" в Вашингтоне, в международной журналистике – с 2004. Бывший сотрудник московского бюро Би-би-си. Выпускник факультета журналистики МГУ. Основные направления деятельности — политика, спорт, культура, социальные сети Буду следить Подписка

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