Мнение: Кукла «Принцесса»

Маша Кожевникова явилась на вручение премии «Золотой орёл» в совершенно чудовищном платье. Оно напомнило мне платье девочки-подростка Деб из фильма «Наполеон Динамит».
Фото: Соцсети
Ну, ладно Деб — вымышленный персонаж, старшеклассница из малюсенького городка в Айдахо. Бедная семья, кругом — одни фермеры, и, вообще, 2004 год на дворе.
Выросшая среди кукурузных полей и коров 15-летняя девочка вполне могла решить, что розовое платье с объёмными рукавам, оборками и бантами — это красиво.
Кто возьмётся её судить?
Кожевникова — совсем другой случай. Очень сильно запущенный.
Как и у Насти Волочковой, у Маши — отвратительный вкус. Кожевникова умеет одеваться либо, как ей кажется, сексуально, либо миленько.
Сексуально — это когда всё ярко, блестяще и напоказ.
Фото: Соцсети
Миленько — это розовое платье принцессы из мультика, от которого захватит дух у большинства 5-летних девочек.
К сожалению, Кожевникова — не исключение. Многие наши бабы одеваются либо как стоящие вдоль трассы проститутки, либо как куклы-принцессы.
И даже на службе либо обязательно вывалят сиськи, подобно шлюхам, либо напялят что-нибудь с кружевом или гипюром, как настоящие миленькие принцессы.
Фото: Соцсети
Причина такого подхода к своему внешнему виду — в том, что наша баба не ощущает себя человеком. В своих же собственных глазах она — либо дырка, в которую нужно спускать (проститутка), либо принцесса (хорошая, милая девочка, которая заслуживает похвалы).
Девки, другого вам ничего не дано? Почему вы такие жалкие-то, а?
Вы не умеете быть королевами. Вы стоите либо, вывалив сиськи, вдоль трассы в ожидании, когда вас купят, либо — на стульчике под ёлкой. И на вас — блестящее розовое платье с оборками, и вы приготовились зачитать взрослым заученный накануне стишок в надежде на похвалу.
Источник: Лена Миро
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