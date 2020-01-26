В США погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

26 января в американском штате Калифорния погиб легендарный баскетболист, 20 лет игравший в NBA за Los Angeles Lakers. Об этом сообщает CNBS.

Он находился в вертолете Sikorsky S-76, который врезался в склон холма в городе Калабасас, пригороде Лос-Анджелеса. После удара аппарат загорелся.

Погибли все пять человек, которые находились на борту.

Брайант выступал за Los Angeles Lakers с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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